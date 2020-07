“Messaggi inequivocabili tra De Martino e la Marcuzzi”. Ma Belen difende Alessia (Di giovedì 9 luglio 2020) Spuntano nuovi retroscena sul presunto flirt clandestino tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi ma, dopo i continui gossip delle ultime settimane, Belen Rodriguez è intervenuta in difesa della collega. Da giorni non si fa altro che parlare del gossip dell’estate: la fine del matrimonio tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, e il tradimento … L'articolo “Messaggi inequivocabili tra De Martino e la Marcuzzi”. Ma Belen difende Alessia proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

orangedaisyyyy : RT @Iperborea_: Belen stava giocando con l'Ipad di Santiago e sono iniziati ad arrivare, in diretta, per via di ICloud, i messaggi whatsapp… - _ciuliaa_ : RT @Iperborea_: Belen stava giocando con l'Ipad di Santiago e sono iniziati ad arrivare, in diretta, per via di ICloud, i messaggi whatsapp… - LM271603 : RT @Iperborea_: Belen stava giocando con l'Ipad di Santiago e sono iniziati ad arrivare, in diretta, per via di ICloud, i messaggi whatsapp… - Andri87148376 : RT @Iperborea_: Belen stava giocando con l'Ipad di Santiago e sono iniziati ad arrivare, in diretta, per via di ICloud, i messaggi whatsapp… - chemicalblxxd : RT @Iperborea_: Belen stava giocando con l'Ipad di Santiago e sono iniziati ad arrivare, in diretta, per via di ICloud, i messaggi whatsapp… -

Ultime Notizie dalla rete : “Messaggi inequivocabili Smog: Cattaneo a Ispra, 'Pm10 in Lombardia inferiore a media europea' Affaritaliani.it