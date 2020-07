La cefalea cronica è ufficialmente una malattia sociale. Approvata la legge in Senato (Di giovedì 9 luglio 2020) La cefalea cronica da ora sarà riconosciuta come una malattia sociale. Il Senato ha approvato la legge con 235 voti a favore, due contrari e nessun astenuto. “Un primo punto di partenza e di attenzione verso i circa sette milioni di italiani che ne soffrono” commenta la deputata della Lega Arianna Lazzarini, prima firmataria del testo di legge. Lo Stato italiano riconosce le malattie sociali come invalidanti. In questo modo, sottolinea la deputata Pd Giuditta Pini, co-firmataria della legge, “la cefalea primaria cronica e l’emicrania sono riconosciute, i centri cefalee sono riconosciuti, i pazienti e i medici avranno più strumenti per combattere questa malattia ... Leggi su ilfattoquotidiano

