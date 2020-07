Juventus, la seconda maglia 2020-2021 sarà blu notte (FOTO) (Di giovedì 9 luglio 2020) Svelata la seconda maglia della Juventus per la stagione 2020-2021: è blu notte. E la rete apprezza. Arrivano dalla rete le FOTO della seconda maglia della Juventus per la stagione 2020-2021, e a fare notizia è il colore della casacca. Niente bande verticali e niente tinte bianconere. La nuova divisa sarà blu notte. Mg Torino 07/02/2015 – campionato di calcio serie A / Juventus-Milan / FOTO Matteo Gribaudi/Image Sport nella FOTO: coreografia tifosi JuventusLa seconda maglia della Juventus per la stagione ... Leggi su newsmondo

Gazzetta_it : #Juve all'avanguardia pure nel marketing: la seconda maglia sarà blu notte - a_galante_1986 : @Gazzetta_it Che roba? Avanguardia? E perché? Perché hanno la maglia blu? Bah anche la Juventus di Vialli e ravanel… - Troia86Paolo : RT @Sport_Mediaset: #Juventus, la seconda maglia 2020/21 sarà blu. #SportMediaset #fotogallery - Calabriass : Mentre qui in Italia (Corea del Nord) La @Gazzetta_it parla della seconda maglietta della juventus (blu notte). Sch… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Juve all'avanguardia pure nel marketing: la seconda maglia sarà blu notte -