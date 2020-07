Ignazio Boschetto de ‘Il Volo’ ha una relazione con una conduttrice televisiva? L’indiscrezione (Di giovedì 9 luglio 2020) Sono passati quattro anni dal trionfo de Il Volo al teatro Ariston, il gruppo formato dai tre giovanissimi tenorini che con le loro voci ha conquistato pubblico e giuria aggiudicandosi l’ambito primo premio. Tra concerti e successi, i tre tenori però, si sono anche fatti spazio tra il gossip rosa, come è successo per Piero Barone, che dopo la storia con la figlia dell’ex allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, è stato recentemente accostato all’inviata de Le Iene Veronica Ruggeri con la quale avrebbe una relazione. Stavolta invece, è toccato ad Ignazio Boschetto, stare al centro del gossip. Secondo quanto riportato da Dagospia, il tenore ventiseienne sarebbe stato avvistato in dolce compagnia della showgirl ed ex conduttrice de I fatti Vostri, Roberta Morise. ... Leggi su isaechia

