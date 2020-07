“Hey, che bomba!”. Alessandra Amoroso, il cambio look è stellare. Ma a qualcuno non piace: “Hai perso la testa?”. FOTO (Di giovedì 9 luglio 2020) Sempre magnifica Alessandra Amoroso che ha deciso di stravolgere il proprio look in quest’estate durante la quale ha lanciato uno dei tormentoni più ballati: Karaoke (con i Boomdabash). La cantante ha voluto fare un taglio netto col passato, o più precisamente con la quarantena, che l’ha provata parecchio; questo taglio è avvenuto anche ai suoi capelli: ora sono più corti e ha esibito su Instagram la sua nuova frangetta. Anche il colore è diverso: bianchi. Una scelta che però non ha entusiasmato tutti i suoi follower, alcuni dei quali le hanno chiesto, senza mezzi termini, cosa le sia passato per la testa per stravolgere in quel modo la propria capigliatura. Eppure la storia è sempre la stessa: se resti sempre uguale, ti criticano perché non cambi mai e quindi annoi; ... Leggi su caffeinamagazine

Luca36887236 : @luca79ind Hey Jude di Wilson Pickett è molto ma molto meglio dell'originale,ovviamente. Però 'sto assolo non è niente di che. Boh... - jimmysbarello : hey yo italian artists, mutuals e non, se vi va postate qualcosina qua sotto con i vostri contatti, vorrei seguire… - anuselessone : @H0PESTR0M il copione che le hanno dato per renderla partecipe tipo: “hey esisti” - martxtomlinson : Hey moots, buongiorno a tutti!???? Stamattima il mio cane mi ha fatto alzare più presto del solito e sto morendo di… - knitteler : Hey hey hey~ Per tutti quelli che, come me, amano viaggiare senza rinunciare a ferri e uncinetto...Qualcosa bolle i… -

Ultime Notizie dalla rete : “Hey che I giochi che vorremmo rivedere della SEGA Retrogaming History