Grande Fratello Vip: Tommaso Zorzi nuovo concorrente (Di giovedì 9 luglio 2020) Il protagonista di #Riccanza Tommaso Zorzi è pronto a varcare la porta rossa della casa del Grande Fratello Vip 5 condotto da Alfonso Signorini. Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip 5. La bomba è stata sganciata dal sito di Davide Maggio che dà per certa la presenza del protagonista di Riccanza nella casa più spiata d’Italia. Classe 1995, tra gli influencer milanesi più noti, Zorzi potrebbe essere ilArticolo completo: Grande Fratello Vip: Tommaso Zorzi nuovo concorrente dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

CarloCalenda : Dream team: Azzolina e Arcuri. Secondo me è un’idea di Casalino. Prova tipo grande fratello per la scuola italiana.… - lillydessi : Grande Fratello Vip: spuntano nuovi nomi per Signorini - SoloDonna - riventheripper : @hcetoib @Adnkronos beh certo uno che vendeva bibite allo stadio, uno che al massimo ha partecipato al grande frate… - KingDaeron86 : @Kiptoe_Ace00 @WildBulls_ Grande Riki... Ormai sei un fratello minore x me???? - valelucy3 : @MauroLeonardi3 Per la guarigione di Valentino e Rebecca Signore ascoltami. Per U e N. Per la guarigione di mia mad… -