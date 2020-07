‘Glee’, Naya Rivera scomparsa: si cerca il corpo in mare (Di giovedì 9 luglio 2020) Si teme il peggio per l’ex star di Glee Naya Rivera, scomparsa ieri durante un giro in barca con il figlio di 4 anni Josey Dorsey. La 33enne aveva affittato una barca per andare a nuotare nel Lago Piru, in California, con il piccolo, nato dal matrimonio con l’attore Ryan Dorsey, naufragato solo quattro anni dopo e condito di denunce, a carico dell’attrice, per violenza domestica. A dare l’allarme della scomparsa è stato proprio lo staff del noleggio quando ha visto che l’ex interprete di Santana Lopez non è tornata all’orario prestabilito: sull’imbarcazione è stato ritrovato, illeso, solo il bambino che ha raccontato che la mamma era scesa in acqua per fare un bagno ma non aveva più fatto ritorno. A quel punto sono iniziate le ricerche, nel lago e ... Leggi su isaechia

