Formula 1, GP Stiria 2020, Norris: “Sono concentrato, cercherò di puntare al podio” (Di giovedì 9 luglio 2020) “Il mio ingegnere di pista ha detto che è stato qualcosa di speciale. Vedere tutti i meccanici e i loro sorrisi è stata una ricompensa per tutto il lavoro che è stato fatto. Dopo la gara mi sono reso conto dell’affetto che ho ricevuto, sono molto contento ma sono già concentrato su questo weekend: cercherò di fare qualcosa di simile“. Lo ha dichiarato il pilota della McLaren Lando Norris in vista del Gran Premio di Stiria, dopo il sorprendente terzo posto centrato nella gara inaugurale in Austria. Leggi su sportface

