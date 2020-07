Festival dell’Impegno Civile, lunedì Libera farà tappa a contrada Olivola (Di giovedì 9 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Lunedì 13 luglio alle ore 18 presso il bene confiscato ex cementificio Ciotta in contrada Olivola a Benevento, avrà luogo, per il terzo anno consecutivo sul territorio sannita, una tappa del Festival dell’Impegno Civile. Si tratta di un momento estremamente significativo per tutto il nostro territorio poiché per la prima volta il cancello del bene confiscato verrà aperto alla cittadinanza permettendo di poter entrare nella vasta area confiscata negli anni scorsi e al centro di un inteso lavoro per poter essere ricondotta a nuova vita. L’occasione sarà celebrata anche con la presentazione pubblica del dossier sui beni confiscati nel Sannio a cura del Coordinamento di Libera Benevento. Prima di ... Leggi su anteprima24

