Dagospia: Agnelli pensa a un Marotta bis (Di giovedì 9 luglio 2020) La Juve nonostante il primato in classifica non appare soddisfatta dei risultati della stagione. Sicuramente si prospetta una rivoluzione dal punto di vista societario come riporta Dagospia “Per scelta di Andrea Agnelli la Juventus oggi non ha né un Ad né un direttore generale…Agnelli ha preteso un organigramma più snello ma i risultati non sono stati quelli sperati” Sarebbero tre le ipotesi secondo Dagospia la prima delle quali sarebbe una vera rivoluzione. Agnelli infatti starebbe pensando ad un Marotta bis, dal momento che non sarebbe a suo agio all’Inter con Conte Le altre due prevederebbero di assegnare il posto a Claudio Albanese, responsabile della Comunicazione e delle relazioni esterne, o a Federico Cherubini, ... Leggi su ilnapolista

ilbianconerocom : Bomba di Dagospia: 'Agnelli pensa all'addio di Paratici, al suo posto può tornare Marotta' - ILOVEPACALCIO : #Dagospia lancia l’indiscrezione: “#Agnelli pronto a far fuori l’ex #rosanero #Paratici” - Ilovepalermocalcio - napolista : Dagospia: #Agnelli pensa a un #Marotta bis - ilNapolista - zetoni2 : RT @_DAGOSPIA_: DOPO L’ANNATA DELUDENTE, ANDREA AGNELLI STA STUDIANDO UNA RIVOLUZIONE ALLA JUVENTUS - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Dagospia - Rivoluzione Juventus: Agnelli silura Paratici? Oppure richiama Marotta? -

Ultime Notizie dalla rete : Dagospia Agnelli Dagospia: Agnelli prepara rivoluzione, tre scenari per la Juve | Juventus | Calcio Sportevai.it Juventus, Dagospia: “Rivoluzione in casa bianconera, Paratici verso le dimissioni”

Possibile rivoluzione in casa Juventus? È l’indiscrezione riportata da Dagospia che traccia un panorama davvero poco ipotizzabile fino a qualche mese fa. Tre ipotesi per il presidente Andrea Agnelli, ...

Marotta torna alla Juventus?/ Agnelli pensa alla rivoluzione: addio a Paratici e…

Marotta torna alla Juventus? Andrea Agnelli pensa alla rivoluzione manageriale in casa bianconera, l’attuale AD dell’Inter potrebbe rientrare ma si parla anche dell’addio a Fabio Paratici. La Juventus ...

Possibile rivoluzione in casa Juventus? È l’indiscrezione riportata da Dagospia che traccia un panorama davvero poco ipotizzabile fino a qualche mese fa. Tre ipotesi per il presidente Andrea Agnelli, ...Marotta torna alla Juventus? Andrea Agnelli pensa alla rivoluzione manageriale in casa bianconera, l’attuale AD dell’Inter potrebbe rientrare ma si parla anche dell’addio a Fabio Paratici. La Juventus ...