Coronavirus, positivo con tosse e febbre fermato a Termini: ha attraversato più regioni. Denunciato per violazione della quarantena (Di giovedì 9 luglio 2020) Era in isolamento fiduciario dopo essere risultato positivo al Coronavirus, ed essere rientrato da un paese estero, ma è salito comunque su più treni, viaggiando in Emilia-Romagna e nelle Marche, per arrivare a Roma, violando così la quarantena. Protagonista della vicenda un 53enne originario del Bangladesh che è stato individuato e fermato alla stazione Termini dalla Polizia Ferroviaria. A riportare la storia la Repubblica, che sottolinea come gli agenti si siano accorti delle condizioni di salute del viaggiatore perché tossiva. Il 53enne è stato Denunciato per violazione della quarantena. Attivate le procedure, il termoscanner ha confermato che l’uomo ... Leggi su ilfattoquotidiano

