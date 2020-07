Coronavirus, bimba di 2 anni ricoverata in ospedale viene violentata (Di giovedì 9 luglio 2020) Una bambina di due anni sarebbe stata violentata mentre si trovava in un reparto di isolamento di un ospedale a causa dei sintomi del Coronavirus. La terribile storia arriva dal Sudafrica, da un ospedale di Pretoria, il Dr George Mukhari Academic Hospital. La polizia e lo stesso ospedale stanno indagando sull'accaduto. Come riportato dai media locali, la zia della bambina – che rimane anonima per proteggere l’identità della piccola – ha detto che la bimba era stata appunto ricoverata in ospedale dopo aver sviluppato i sintomi del Covid-19. E dall'ospedale, ha raccontato ancora la zia, avevano avvisato la madre che la piccola piangeva continuamente. Quando ... Leggi su howtodofor

