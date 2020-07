Città dei Motori e Borghi più Belli d’Italia uniti per rilancio turismo (Di giovedì 9 luglio 2020) È stato firmato oggi un protocollo d’intesa tra Città dei Motori, la rete dei 28 comuni italiani a vocazione Motoristica a livello di produzione,sportiva e culturale e l’associazione che riunisce i “Borghi più Belli d’Italia”, allo scopo di rilanciare il turismo Motoristico dopo il rallentamento provocato dagli effetti del Coronavirus. “Il turismo in generale, e quello legato ai Motori in particolare, ha praticamente subito un azzeramento a causa degli effetti del Covid-19 – ha spiegato ad Italpress il presidente delle Città dei Motori e sindaco di Maranello Luigi Zironi -. Abbiamo chiesto al governo e alle regioni un sostegno concreto per riaprire i nostri musei in ... Leggi su ildenaro

LuigiBrugnaro : Chiedo scusa a tutti ma, a causa degli ultimi dati, sono costretto a dirvi che annulliamo lo spettacolo pirotecnico… - virginiaraggi : Proseguono i lavori su via Tiburtina, uno dei cantieri strategici della città. Si lavora per completare il raddoppi… - SusannaCeccardi : ?? La bellezza è parte dell’identità culturale #Toscana. Con la collaborazione del settore #vivaistico di #Pistoia… - deustronzio : RT @LaPrimaManina: Balzo dei casi di #coronavirus a Tulsa, la città dell'Oklahoma dove Donald #Trump ha tenuto un comizio lo scorso 20 giug… - domenicosabell1 : RT @oliodiostuni: Il sole caldo della Puglia, la calce bianca di Ostuni e le distese infinite dei nostri uliveti: questa è la Città Bianca… -

Ultime Notizie dalla rete : Città dei Lo dico al Corriere - Città italiane prezzi da americani - Corriere.it Corriere della Sera