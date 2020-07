Capello: «Pioli va confermato. Ibrahimovic? Ci sono Buffon e Chiellini…» (Di giovedì 9 luglio 2020) Fabio Capello ha commentato la rivoluzione in casa Milan: da Rangnick a Pioli, passando per Maldini e Ibrahimovic Fabio Capello ha parlato dell’attuale situazione del Milan nel corso di una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. RIVOLUZIONE – «Ripartendo da zero si perdono altri anni. Con tutto il rispetto che ho per i miei colleghi e Rangnick ha anche delle idee, credo che gli attuali dirigenti e l’attuale allenatore saprebbero esattamente dove mettere le mani per compiere subito il salto di qualità». Pioli E MALDINI – «Pioli sta facendo un lavoro straordinario, chiamato in un momento difficile ha dimostrato di avere grande intelligenza, non solo tecnica e tattica ma anche di gestione. Paolo è cresciuto ... Leggi su calcionews24

