Camici al Pirellone, indagato il cognato di Fontana. Forti dubbi sulle procedure adottate dalla Regione per le forniture destinate all’emergenza Covid (Di giovedì 9 luglio 2020) Spuntano i nomi dei primi indagati nell’inchiesta della procura di Milano sul caso dei Camici forniti alla Regione Lombardia durante l’emergenza coronavirus dalla Dama spa, società di cui detiene una quota la moglie del governatore Attilio Fontana e gestita dal cognato Andrea Dini. Proprio Dini, in base a quanto rivelato ieri sera dall’agenzia di stampa Ansa, sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati insieme a Filippo Bongiovanni, direttore generale di Aria, la Centrale acquisti regionale. Il reato contestato è quello di turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente. I pubblici ministeri hanno sentito come testimoni anche l’assessore Raffaele Cattaneo e il presidente di Aria Francesco Ferri. Sempre in giornata la guardia di finanza ... Leggi su lanotiziagiornale

