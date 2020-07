Calciomercato Napoli, Giuntoli e Gattuso “cedono” Milik (Di giovedì 9 luglio 2020) Calciomercato Napoli: le parole del direttore sportivo e del tecnico azzurro dimostrano quanto l’attaccante polacco sia ormai prossimo alla cessione. Calciomercato Napoli “Milik? Per noi e’ difficile trovare un giocatore piu’ forte di lui. Quando un giocatore vuole cambiare aria bisogna ascoltarlo bene, da parte nostra ha grande stima. Osimhen ha caratteristiche diverse, ma e’ un giocatore del Lille”. A parlare è stato Gennaro Gattuso, dopo la sfida vinta dal Calcio Napoli contro il Genoa. Il tecnico dei partenopei ha confermato le parole del direttore sportivo Cristiano Giuntoli nel prepartita. “Su Osimhen non c’e’ trattativa, e’ un ragazzo molto interessante. Non abbiamo un accordo, ... Leggi su 2anews

DiMarzio : Il #Napoli vuole #Szoboszlai come erede di Allan: in programma incontro con gli agenti - DiMarzio : #Napoli, Osimhen lascia l'albergo. ora l'incontro con Gattuso: tutte le immagini - DiMarzio : #Calciomercato, #Milik in partenza Ecco perché l'esterno della #Juventus o quello del #Tottenham (e non un'altra p… - calciomercato_m : FOTO ZOOM - Il Prefetto Marco Valentini aderisce al Club dei Tifosi della Legalità promosso dall’ACI Napoli… - tuttonapoli : Sky - Osimhen, manca ancora fumata bianca: la strategia del Napoli è chiara -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Calciomercato Napoli, Pedullà spara un siluro: “49 milioni!” Mondo Udinese SKY - Elmas talento, il Napoli vuole blindarlo: ecco come! C'è attesa per Lozano: il punto

Due calciatori di qualità ma non sempre in campo, eppure quando impiegati, specie di recente, entrambi stanno dando buone risposte, come evidenziato da Luca Marchetti. Il futuro di Hirving Lozano, ma ...

Accostato al Napoli, per Jovic il Real Madrid perde la pazienza: ora è sul mercato

Luka Jovic è da tempo uno degli attaccanti accostati ad alcune squadre italiane tra cui il Napoli e soprattutto il Milan. Questa mattina Marca scrive che la pazienza del Real Madrid nei suoi confronti ...

Due calciatori di qualità ma non sempre in campo, eppure quando impiegati, specie di recente, entrambi stanno dando buone risposte, come evidenziato da Luca Marchetti. Il futuro di Hirving Lozano, ma ...Luka Jovic è da tempo uno degli attaccanti accostati ad alcune squadre italiane tra cui il Napoli e soprattutto il Milan. Questa mattina Marca scrive che la pazienza del Real Madrid nei suoi confronti ...