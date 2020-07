Autostrade, Renzi: "Basta populismo, cacciare i Benetton è impossibile" (Di giovedì 9 luglio 2020) Matteo Renzi ha rilasciato un'intervista al quotidiano La Stampa rispondendo anche a domande sulla questione Autostrade:"Sono entusiasta che ci abbiano dato ragione sullo sblocco dei cantieri dopo averci insultato per mesi, ma ora i risultati si devono vedere. Lo stesso vale per Autostrade: è il momento di passare dalle chiacchiere ai fatti. Dopo due anni non si può continuare ad urlare 'revocheremo' o 'cacceremo i Benetton'. Perché è molto semplice, ma impossibile da farsi: Basta col populismo degli annunci"Poi il leader di Italia Viva aggiunge:"Tutti sapevano che la gestione sarebbe andata ad Autostrade: era già previsto all'inizio del percorso. Ma ora Basta con la ... Leggi su blogo

Affaritaliani : Autostrade, scontro Renzi-M5S. 'Impossibile cacciare Aspi'. 'Ora parola fine' - medicojunghiano : RT @gordongekko71: @confundustria Autostrade, Renzi in Liguria: “Giusto che paghino, ma la revoca della concessione è impossibile” #Italia… - polisblogit : Autostrade, Renzi: 'Basta populismo, cacciare i Benetton è impossibile' - leoberthi : RT @AndFranchini: #Autostrade a 4 uscite #Conte attende ancora una controproposta, il #Pd è cauto e media con l'azienda, per i 5 stelle è '… - CretellaRoberta : RT @AndFranchini: #Autostrade a 4 uscite #Conte attende ancora una controproposta, il #Pd è cauto e media con l'azienda, per i 5 stelle è '… -

Ultime Notizie dalla rete : Autostrade Renzi Autostrade, Renzi in Liguria: “Giusto che paghino, ma la revoca della concessione è impossibile” Genova24.it Il governo accelera su Autostrade: incontro al Mit e 'ultimatum' di Conte

AGI - Sono ore decisive per Autostrade. Si terrà oggi al Mit l'incontro tra Aspi e il governo. L’azienda incontrerà i capi di gabinetto per discutere un possibile accordo sulla concessione. Attesa ino ...

Autostrade, scontro Renzi-M5S. "Impossibile cacciare Aspi". "Ora parola fine"

Autostrade, Cancelleri: "Ora mettiamo parola fine" "Il governo deve intervenire immediatamente mettendo la parola fine. Non possiamo piu' aspettare. Purtroppo il grido di allarme che abbiamo lanciato ...

AGI - Sono ore decisive per Autostrade. Si terrà oggi al Mit l'incontro tra Aspi e il governo. L’azienda incontrerà i capi di gabinetto per discutere un possibile accordo sulla concessione. Attesa ino ...Autostrade, Cancelleri: "Ora mettiamo parola fine" "Il governo deve intervenire immediatamente mettendo la parola fine. Non possiamo piu' aspettare. Purtroppo il grido di allarme che abbiamo lanciato ...