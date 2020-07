Audio Berlusconi, il giudice Antonio Esposito chiede d’intervenire alla Cedu sull’ex premier (Di giovedì 9 luglio 2020) Antonio Esposito, il presidente della sezione Feriale della corte di Cassazione che nel 2013 condannò Silvio Berlusconi, vuole intervenire alla Corte europea dei diritti dell’Uomo nel procedimento sull’ex presidente del consiglio. Lo rende noto il difensore del giudice, l’avvocato Antonio Grieco. Esposito, si legge in una nota diffusa dal legale, “con istanza del 7 luglio 2020 ha chiesto al presidente della Corte europea dei diritti dell’uomo di essere autorizzato a intervenire nel procedimento ‘Berlusconi contro Italia sia per dimostrare la sua assoluta imparzialità sia per argomentare, contrariamente a quanto sostenuto dai legali di Berlusconi, in merito alla totale ... Leggi su ilfattoquotidiano

