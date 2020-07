WhatsApp, Messenger e Instagram saranno una cosa sola: la superchat che farà parlare il mondo (Di mercoledì 8 luglio 2020) Primi indizi nei codici delle applicazioni: alle Stanze di Facebook già presenti su WhatsApp potrebbe aggiungersi l’integrazione di Messenger su Instagram e della chat verde su quella della piattaforma principale. Così Zuckerberg rompe le promesse del passato Leggi su repubblica

Qualche mese fa Mark Zuckerberg ha annunciato l’ipotetica unione delle chat di Facebook, WhatsApp e Instagram per creare una piattaforma di messaggistica cross-social. Il progetto è in corso, come dim ...Il 2018 è stato un anno di crisi per la fiducia nei social media. Dallo scandalo di Cambridge Analytica all’epurazione di milioni di account falsi su Twitter si è registrata una battuta d’arresto nell ...