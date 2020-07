Trento, Eleonora Perraro picchiata, presa a morsi e uccisa: il marito rischia l’ergastolo (Di mercoledì 8 luglio 2020) È tornato in carcere Marco Manfrini, l’uomo accusato di omicidio volontario aggravato per la morte di Eleonora Perraro. La 43enne era stata ritrovata senza vita la mattina del 6 settembre 2019 nel giardino di un bar di Nago, in provincia di Trento. Sul corpo gli investigatori avevano scoperto sulla Perraro tracce di morsi, calci e pugni, che davano un’idea della grande violenza con cui l’assassinio si era accanito contro di lei. Unico indiziato il marito 50enne, Marco Manfrini, che potrebbe ora rischiare l’ergastolo. Scarcerato durante l’emergenza Covid-19 Marco Manfrini aveva lasciato il carcere lo scorso aprile per i rischi di contagio da Covid-19 e si trovava attualmente agli arresti domiciliari. Come riporta il Corriere ... Leggi su thesocialpost

Per capitan Silvia Fondriest quella che scatterà tra pochi giorni sarà l’ottava stagione in maglia Delta Informatica Trentino, la quinta consecutiva. La scorsa stagione la centrale roveretana ha inolt ...

Due conferme eccellenti al centro della rete trentina

Fondriest in alto e Furlan in basso– Foto Alessio Marchi - Trentino Rosa. Le due centrali Fondriest e Furlan vestiranno nuovamente la casacca gialloblù. Per il terzo anno consecutivo Silvia Fondriest ...

