Roma-Parma, giallorossi in campo con una patch dedicata ad Ennio Morricone (Di mercoledì 8 luglio 2020) In memoria del compositore Ennio Morricone, grande tifoso della Roma scomparso lunedì 6 giugno, i giallorossi hanno deciso di omaggiarlo con un gesto piccolo ma significativo. Nel match contro il Parma valido per la trentunesima giornata di Serie A 2019/2020, la Roma scenderà infatti in campo con una patch a lui dedicata, con la scritta “Grazie Maestro”. Leggi su sportface

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - goal : Cristiano Ronaldo in Serie A in 2020 ???? ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorent… - pisto_gol : Lazio-Juve 4:1 Ancelotti Roma-Juve 4:0 Lippi Fulham-Juve 4:1 Zaccheroni Juve-Parma 1:4… - zazoomblog : Formazioni ufficiali Roma-Parma Serie A 2019-2020 - #Formazioni #ufficiali #Roma-Parma - Fantacalciok : Serie A, Roma – Parma: le formazioni ufficiali -