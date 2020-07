Rania di Giordania, una giornata da mamma di Iman (Di mercoledì 8 luglio 2020) Di rado Rania di Giordania lascia che i fotografi la immortalino accanto alla figlia adolescente, Iman. Ma, lunedì, quando la Regina ha portato la ragazza a toccare con mano quanto fatto a Umm Qais per favorire il turismo sostenibile, la canonica regola di riservatezza è venuta meno. Leggi su vanityfair

La moglie di Re Abdallah ha condiviso su Instagram uno dei rari scatti insieme alla secondogenita, ventitré anni. Ad Umm Qais, le due donne hanno potuto toccare con mano gli sforzi della cittadina per ...

In caso di caldo torrido: bianco. In caso di dubbi: camicia. Il fashion diktat per la moda Estate 2020 è dunque chiaro ed essenziale: camicia bianca, sempre e comunque. Il capo sartoriale più amato da ...

