Palladino: "Al Napoli manca qualcosina in attacco. Osimhen? Può portare due doti" (Di mercoledì 8 luglio 2020) L'ex calciatore del Genoa Raffaele Palladino è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per dire la sua sul match tra i rossoblu e il Napoli: "Sarà una gara bellissima quella tra Genoa e Napoli. Leggi su tuttonapoli

L'ex calciatore del Genoa Raffaele Palladino è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per dire la sua sul match tra i rossoblu e il Napoli: "Sarà una gara bellissima quella tra Genoa e Napoli.