Ostia, incendio divora una baracca: una persona rimane gravemente ustionata (Di mercoledì 8 luglio 2020) Paura nella notte ad Ostia dove una baracca è stata interessata da un incendio. La segnalazione è giunta intorno alle 2.12. I Vigili del Fuoco sono intervenuti in Via Angelo Vinco all’altezza del civico 2. Il pronto intervento ha consentito il salvataggio di una persona che è rimasta tuttavia gravemente ustionata. Ostia, incendio divora una baracca: una persona rimane gravemente ustionata su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

