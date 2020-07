Nessun cambio di marcia, il governo continua a zoppicare (Di mercoledì 8 luglio 2020) Nonostante gli appelli di Conte e Zingaretti, la maggioranza di governo non riesce a ‘ingranare la marcia’ per il cambio di passo necessario per il rilancio del Paese. Il governo non cambia passo, i problemi restano. Nella maggioranza i buoni propositi non bastano per iniziare a correre, come chiesto dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dal Segretario dem Nicola Zingaretti. La distanza tra Pd e M5s è considerevole e governare non è cosa semplice. Figurarsi mettere in piedi il piano per il rilancio del Paese. Il difficile rapporto tra Pd e M5s Che la convivenza all’interno del governo non sia semplice lo si evince in maniera chiara dal fatto che in occasione delle elezioni Regionali il Pd e il MoVimento correranno da soli, da avversari. Questo nonostante gli appelli di Conte e quelli dei dem, che trovano politicamente assurda una ... Leggi su newsmondo

Maurizi24064468 : RT @MiraNerissa: Sposto le nuvole, tolgo le virgole, cambio le regole così. Dove c'è ruggine, stanchezza o malessere nessun problema sono… - alone73x1 : RT @MiraNerissa: Sposto le nuvole, tolgo le virgole, cambio le regole così. Dove c'è ruggine, stanchezza o malessere nessun problema sono… - MiraNerissa : Sposto le nuvole, tolgo le virgole, cambio le regole così. Dove c'è ruggine, stanchezza o malessere nessun proble… - argioweb : @Vatenerazzurro1 #Conteout ! Altro cambio di rosa per poi non raggiungere nessun traguardo!! - grandesso63 : @CalaminiciM Ti chiedo in ginocchio di rivedere la tua decisione. Qualità è la parola. Chi conta in parlamento sono… -

Ultime Notizie dalla rete : Nessun cambio Nessun cambio di marcia, il governo continua a zoppicare News Mondo GP Austria, Wolff: 'Nessun ordine, motori giù per assenza di avversari'

Con una Racing Point e una Williams parcheggiate anzitempo e 71 giri molti dei quali corsi con il patema del cedimento di alcuni sensori del cambio, che avrebbe potuto fermare Bottas e Hamilton, ce n’ ...

30mila caselle email della scuola italiana passano a Microsoft

Il ministero dell'Istruzione ha completato il processo a fine giugno per adottare la suite Office 365 come piattaforma di lavoro. Ma non rivela il costo del trasloco L’operazione si è chiusa la scorsa ...

Con una Racing Point e una Williams parcheggiate anzitempo e 71 giri molti dei quali corsi con il patema del cedimento di alcuni sensori del cambio, che avrebbe potuto fermare Bottas e Hamilton, ce n’ ...Il ministero dell'Istruzione ha completato il processo a fine giugno per adottare la suite Office 365 come piattaforma di lavoro. Ma non rivela il costo del trasloco L’operazione si è chiusa la scorsa ...