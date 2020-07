Nacon realizzerà controller per Xbox Series X e Xbox One in collaborazione con Microsoft (Di mercoledì 8 luglio 2020) Nacon ha annunciato oggi una nuova partnership con Microsoft per creare controller Xbox con licenza per Xbox One, Xbox Series X e PC. "In pochi anni, le periferiche Nacon hanno già conquistato i giocatori di tutto il mondo. Dopo l'acquisizione di RIG a marzo, un marchio leader nel settore delle cuffie per PC e console, il director of the peripherals department, Yannick Allaert, ha annunciato oggi una nuova prestigiosa collaborazione durante il Nacon Connect"."Avendo già venduto oltre 3 milioni di controller PlayStation 4 con licenza ufficiale, la società è immensamente orgogliosa di annunciare di aver stipulato un accordo di licenza con Microsoft per creare e distribuire accessori ufficiali progettati per Xbox One, Xbox Series X e PC".Leggi altro... Leggi su eurogamer

Ultime Notizie dalla rete : Nacon realizzerà Nacon realizzerà controller per Xbox Series X e Xbox One in collaborazione con Microsoft Eurogamer.it