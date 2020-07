Moggi: «Tante critiche alla Juve poi leggo la classifica e…» (Di mercoledì 8 luglio 2020) Luciano Moggi, ex dirigente della Juve, ha rilasciato un’intervista parlando della sconfitta dei bianconeri col Milan Ai microfoni di Radio Bianconera nel corso di ‘Cose di Calcio’, è intervenuto Luciano Moggi. Di seguito riportate le parole dell’ex dirigente della Juve dopo la sconfitta contro il Milan. «Dopo aver sentito tutte le critiche ho letto i giornali e ho detto ‘Fammi vedere la classifica’. Ho pensato che fossimo retrocessi e ho visto che siamo primi, quindi forse qualcuno sbaglia nei giudizi. Se la Juventus è prima in classifica vuol dire che ha fatto quello che doveva fare, purtroppo nel calcio capita una partita storta capita. Nel calcio ognuno deve saper fare ... Leggi su calcionews24

Michael19084 : @DucaAndrea85 @MauroBarra4 Moggi sapeva tante cose xché le 'gestiva' lui... Ora è fuori dai giochi x fortuna! Per m… - FLasmano : @DimoDaniele Calciopoli è l'esempio perfetto del mio pensiero. Non so che squadra tifi, ma ti ricordo che c'erano t… -

Ultime Notizie dalla rete : Moggi Tante Moggi: «Tante critiche alla Juve poi leggo la classifica e…» Calcio News 24 Moggi: «Tante critiche alla Juve poi leggo la classifica e…»

Ai microfoni di Radio Bianconera nel corso di ‘Cose di Calcio’, è intervenuto Luciano Moggi. Di seguito riportate le parole dell’ex dirigente della Juve dopo la sconfitta contro il Milan. «Dopo aver ...

Ennio Morricone, la lunga storia d'amore con Napoli dalla Martino all'inedito con la Sastri

Tra i tanti Morricone che oggi celebriamo sarebbe un peccato dimenticare il Morricone «napoletano». I due lp di classici - «Napoli» (1963) e «Napoli volume secondo» (1966) - arrangiati per la voce di ...

Ai microfoni di Radio Bianconera nel corso di ‘Cose di Calcio’, è intervenuto Luciano Moggi. Di seguito riportate le parole dell’ex dirigente della Juve dopo la sconfitta contro il Milan. «Dopo aver ...Tra i tanti Morricone che oggi celebriamo sarebbe un peccato dimenticare il Morricone «napoletano». I due lp di classici - «Napoli» (1963) e «Napoli volume secondo» (1966) - arrangiati per la voce di ...