McFarland Usa film stasera in tv 8 luglio: cast, trama, curiosità, streaming (Di mercoledì 8 luglio 2020) McFarland Usa è il film stasera in tv mercoledì 8 luglio 2020 in onda in seconda serata su Rai 1. La pellicola diretta da Niki Caro ha come protagonista Kevin Costner. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV McFarland Usa film stasera in tv: cast e scheda GENERE: Drammatico, BiograficoANNO: 2015REGIA: Niki Carocast: Kevin Costner, Maria Bello, Ramiro Rodriguez, Carlos Pratts, Johnny Ortiz, Rafael Martinez, Hector Duran, Sergio Avelar, Michael Aguero, Morgan SaylorDURATA: 129 MinutiMcFarland Usa film stasera in tv: trama In seguito a un incidente a uno dei suoi ragazzi, Jim White (Kevin Costner) sa che i suoi giorni da allenatore di football sono contati. L’uomo decide ... Leggi su cubemagazine

Niente football, però. White si troverà ad allenare una squadra di corsa campestre. McFarland Usa streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi ...

