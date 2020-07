Marcello Cirillo sta con la Volpe: Magalli ha fatto crollare gli ascolti de I Fatti Vostri! (Di mercoledì 8 luglio 2020) Volpe, Magalli e Cirillo - I Fatti Vostri Nella diatriba tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli interviene Marcello Cirillo, che con i due ha condotto I Fatti Vostri fino al 2017. Poi la ‘dipartita’, che l’ha visto uscire dal programma insieme alla conduttrice e ad altri del cast. La padrona di casa di Ogni Mattina, nella sua replica odierna a Magalli, ha inFatti anche rimproverato all’ex collega di essere la causa del calo di ascolti della trasmissione di Rai 2: “(…) Sai quando sono stata in silenzio? Quando una trasmissione come I Fatti Vostri, condotta anche da me e da Marcello (Cirillo, ndDM), dal 9-10% è passata, con la tua conduzione in solitaria, al 5-6% di share. Da 3 anni in costante caduta libera“. Un pensiero che Cirillo – ovviamente – sottoscrive, come dimostra il suo commento al post social dell’amica ... Leggi su davidemaggio

