Malore in classe, a San Mango Piemonte un murales dedicato alla memoria di Melissa La Rocca (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Nel cuore dei cittadini di San Mango Piemonte resta vivo il ricordo di Melissa La Rocca, la sedicenne scomparsa lo scorso ottobre tra le mura scolastiche a causa di un Malore cardiaco. Il prossimo sabato 11 luglio, alle ore 18.30, in via Santa Caterina, nel cuore del piccolo borgo picentino, verrà scoperto un murales in onore della giovane studentessa. L’opera, realizzata da Jacopo Naddeo e Giuseppe De Martino, rappresenta la prima attività della neonata associazione dedicata alla ragazza e volta a favorire l’aggregazione nel ricordo di Melissa. La mission sarà illustrata da papà Vinicio La Rocca e dal presidente della nuova ... Leggi su anteprima24

L'uomo è stato vittima di un malore nel tardo pomeriggio di venerdì scorso, mentre si trovava sul posto di lavoro La comunità di Noli piange la scomparsa di Fabio Sciutto, l'operaio classe '67 delle v ...

Un malore, un'embolia o, forse, un malfunzionamento dell'erogazione dell'aria dalla bombola. Sono queste le possibili cause alla base della morte di Antonello Peruzzo, 56enne di casa a Rodengo Saiano, ...

