Leclerc: “Proveremo a replicare il risultati della prima gara” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Charles Leclerc sul GP d’Austria: “Siamo consapevoli che non sarà facile. Daremo tutto”. SPIELBERG (AUSTRIA) – Messo ormai alle spalle l’esordio stagionale, Charles Leclerc guarda al futuro e, precisamente, al secondo GP d’Austria previsto in questa stagione di Formula 1. “La prima – ha ammesso il pilota monegasco citato dal Corriere dello Sport – è stata una gara molto speciale e divertente. Con un po’ di fortuna siamo riusciti a salire sul podio. replicare questo risultato non sarà assolutamente semplice, ma noi proveremo a ripeterci e daremo tutto per finire tra i primi tre“. Leclerc: “Esperienza particolare disputare due gare sulla stessa pista” Leclerc guarda con fiducia ... Leggi su newsmondo

