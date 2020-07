Lara Croft e Zelda tra i personaggi femminili preferiti dai giocatori. Ma chi sarà la più amata? (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il mondo dei videogiochi è pieno di grandi titoli con indimenticabili protagoniste femminili, basti pensare al recente The Last of Us Parte II o semplicemente a Lara Croft di Tomb Raider.Ma chi saranno i personaggi femminili più amati dai videogiocatori? A questa domanda ha provato a rispondere OneBuy.com, che ha lanciato un sondaggio per scoprire la top 10 dei personaggi femminili più amati.Il sito ha chiesto l'opinione a ben 3.508 giocatori e, come potevamo aspettarci, tra le più amate troviamo la già menzionata Lara Croft e Zelda. In quarta posizione in questa top 10, troviamo "la più giovane" Ellie di TLOU, fino a Tifa Lockhart di Final Fantasy che chiude la graduatoria.Leggi altro... Leggi su eurogamer

