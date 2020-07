La serata, poi le morti nel sonno: la pista della droga (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tiziana Paolocci Le vittime due amici di 15 e 16 anni: per i carabinieri sarebbero stati uccisi dagli stupefacenti Due famiglie in lacrime, entrambe protagoniste di una tragedia apparentemente inspiegabile. Tutte e due accomunate da un identico destino: trovare al risveglio i loro figli senza vita nel letto. Da ieri i carabinieri di Terni cercano di dare un senso alla morte di due amici, di 15 e 16 anni, ritrovati dai loro genitori senza vita. La morte li ha presi nel sonno, dopo una serata passata insieme, e potrebbe essere legata all'assunzione di droga. I due adolescenti vivevano in quartieri piuttosto distanti tra loro, uno a San Giovanni, l'altro a Villa Palma. I militari dell'Arma, diretti dal colonnello Stefano Verlengia, hanno ricostruito le ultime ore dei due, che erano stati insieme fino a poco prima insieme a tutti gli altri amici in un campetto di calcio nella ... Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : serata poi La serata, poi le morti nel sonno: la pista della droga ilGiornale.it Cinema, il nuovo drive-in gratuito parte subito col botto

L’iniziativa continuerà poi nei prossimi tre lunedì e il 13 luglio sempre alle ... Un’ottima organizzazione ha portato al successo di questa serata. Aspettiamo i cittadini in centro per le altre tre ...

La Stampa - Blackout Juve

Su La Stampa: “Blackout Juve sullo 0-2, poker del Milan in rimonta”. Bianconeri avanti 2-0 grazie a Rabiot e Ronaldo. Poi i rossoneri la ribaltano in 6' con un rigore di Ibra e i gol di Kessie e Leao.

