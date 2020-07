La risposta di Selvaggia Lucarelli al deferimento dell’Odg Lombardia (Di mercoledì 8 luglio 2020) Selvaggia Lucarelli deferita dal Consiglio disciplinare dell’ordine dei giornalisti della Lombardia è una vicenda che fa già discutere, con la diretta interessata che ha confermato sui suoi profili social l’ufficialità della notizia sottolineandone – in maniera ironica – la genialità. Nel suo tweet di recap della vicenda la Lucarelli ripercorre quanto accaduto confermando il deferimento e ironizzando sul fatto che siano stati i siti della Lega a sfruttare per primi l’immagine del figlio nel modo che viene a lei contestato. LEGGI ANCHE >>> Il deferimento di Selvaggia Lucarelli significa che i figli dei ‘famosi’ non possono esprimere le loro idee Selvaggia Lucarelli deferita dall’Odg Lombardia Quindi: mio figlio dice la sua a Salvini, senza che nessuno sappia chi è. La polizia lo ... Leggi su giornalettismo

infoitinterno : Salvini contestato dal figlio di Selvaggia Lucarelli: «Le mando un bacione». La risposta del 15enne Leon - valeria21602823 : - GisellaPagano : Salvini contestato dal figlio di Selvaggia Lucarelli: «Le mando un bacione». La risposta del 15enne Leon - magi149 : @UmbertoNew @Adnkronos un ragattetto allo sbando ... ma la Selvaggia non si rende conto di avere esposto il figlio… - regole_senza : @enzo_salvi Enzo quando hai tempo leggi quell'intellettuale di Selvaggia Lucarelli che si è lamentata e ha ironizza… -