Keita Baldé e l’aiuto a 150 lavoratori (Di mercoledì 8 luglio 2020) Keita Baldé Diao e l’aiuto ai braccianti agricoli senegalesi. Il calciatore si è esposto per potersi rendere utile e risolvere il problema. Keita Baldé Diao, ex di Lazio e Inter, attaccante del Monaco e del Senegal, ha procurato e pagato per un mese alloggio, vitto e vestiario per 150 lavoratori stagionali senegalesi a Llerida in … L'articolo Keita Baldé e l’aiuto a 150 lavoratori proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

