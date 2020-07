Il Segreto, anticipazioni 8 luglio: Raimundo trova ostacoli (Di mercoledì 8 luglio 2020) anticipazioni “Il Segreto”, puntata dell’8 luglio 2020. Che cosa vedremo in replica nell’appuntamento su Canale 5 alle 15.45? Raimundo sta pensando all’albergo che vuole costruire, ma qualcuno gli mette i bastoni tra le ruote. Pepa non demorde e tiene testa al dottor Julian che non intende darle il permesso per andare a far visita ad Angustias in ospedale. Tuttavia la levatrice trova modo per prelevare di nascosto laArticolo completo: Il Segreto, anticipazioni 8 luglio: Raimundo trova ostacoli dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

