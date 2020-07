Il ponte di Genova, cronistoria di un'impasse populista (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il punto, tutto sommato, è semplice. Dopo il crollo del ponte Morandi, il 14 agosto 2018, il nuovo ponte di Genova è stato ricostruito e dovrebbe essere consegnato il 29 luglio. Autostrade per l'Italia (Aspi) – che fa parte del gruppo Atlantia e che fa riferimento, come principale azionista, alla fa Leggi su ilfoglio

HuffPostItalia : 'Il nuovo ponte di Genova sarà gestito dai Benetton' - Giorgiolaporta : Sanno vomitare invidia, scroccare #redditodicittadinanza e fare annunci a reti unificate. Per il resto sono come il… - matteosalvinimi : ?? STOP #POLTRONAVIRUS! Quindici chilometri di coda in A7, ennesima giornata da incubo per Genova e per tutta la Li… - lucy37059366 : RT @VNotKind: Grillacci di mer@a dove vi siete RINTANATI per la paura?? - Carla51C : RT @GiorgiaMeloni: L'annuncio dell'affidamento della gestione del nuovo ponte di Genova ad Autostrade dei #Benetton è De profundis M5S, che… -