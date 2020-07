Il Governo punta sullo Stretto di Messina: sarà ponte o tunnel? (Di mercoledì 8 luglio 2020) Arriva uno stanziamento di 50 milioni da parte del Governo per valutare il miglior sistema di collegamento veloce tra Messina e Reggio Calabria. Fa tutto parte del progetto di completamento dell’alta velocità di rete. Lo Stretto di Messina continua a rappresentare un luogo caldo per sviluppare strategie a metà tra la politica e lo sviluppo … L'articolo Il Governo punta sullo Stretto di Messina: sarà ponte o tunnel? proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Il Governo punta sullo Stretto di Messina: sarà ponte o tunnel?

Ci sarà uno stanziamento di denaro, da parte del Governo, di circa 50 milioni di euro. Questo denaro sarà destinato a uno studio per valutare la migliore tra le opzioni per il collegamento ad alta ...

