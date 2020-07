Genoa-Napoli, gol di Mertens: il piazzato batte Perin, è 0-1 (VIDEO) (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il Napoli è in vantaggio. Nel match contro il Genoa, valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, i partenopei trovano la rete dello 0-1 proprio allo scadere del primo tempo grazie a Dries Mertens. L’attaccante belga, con un preciso destro a giro, batte Perin e sblocca una partita dominata da parte dei ragazzi di Gennaro Gattuso. Di seguito il VIDEO della rete. Leggi su sportface

