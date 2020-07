CVC chiude un fondo da 21 miliardi e punta la Serie A (Di mercoledì 8 luglio 2020) La società finanziaria CVC Capital Partners ha lanciato in questi giorni a livello internazionale il suo ottavo fondo, veicolo che raggiunge una dotazione di 21,3 miliardi di euro, un record a livello mondiale. Lo riporta il Sole 24 Ore, spiegando che il fondo – il secondo più grande della storia del private equity – è … L'articolo CVC chiude un fondo da 21 miliardi e punta la Serie A è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

Calcio e Finanza

La società finanziaria CVC Capital Partners ha lanciato in questi giorni a livello internazionale il suo ottavo fondo, veicolo che raggiunge una dotazione di 21,3 miliardi di euro, un record a livello mondiale.