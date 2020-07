Conte da Madrid provoca l’opposizione: “Mi ricorda Ecce Bombo di Nanni Moretti” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Giuseppe Conte vola a Madrid per discutere anche con il premier spagnolo Sanchez del negoziato per il Recovery Fund, su cui c’è pieno asse tra Italia, Spagna e Portogallo per una risposta europea rapida, con un accordo entro luglio. Ma il premier ne approfitta, in conferenza stampa, per lanciare strali all’opposizione: “C’è un po’ di difficoltà adesso a concordare con l’opposizione un luogo e un tempo per incontrarci… Mi ricorda, non vorrei sbagliare, quel film di Nanni Moretti ‘Ecce Bombo’: mi si nota di più se lo facciamo a Chigi o a Villa Doria Pamphilij? In streaming o in rappresentazione fotografica?”. Una battuta che certo non incoraggia il dialogo. Non solo. Ma Conte lascia ... Leggi su secoloditalia

Non la voteremo per questo, ma perché è un'ottima candidatura in sé e riteniamo che se dovesse essere coronata nella presidenza farà bene, nell'interesse di tutti". Lo dice il premier Giuseppe Conte, ...

Atlantia, mi aspetto chiusura dossier concessione entro questa settimana - Conte

MADRID, 8 luglio (Reuters) - Il premier Giuseppe Conte si aspetta di poter chiudere la controversia sulla possibile revoca della concessione autostradale ad Autostrade per l’Italia, gruppo ...

