Cometa C 2020 F3 NEOWISE | come osservarla nel cielo notturno

Nel cielo notturno, poco prima dell'alba, è apparsa la cometa C/2020 F3 NEOWISE. Ecco quando e come osservarla. È arrivata nel cielo notturno la cometa C/2020 F3 NEOWISE, uscita indenne dal passaggio ravvicinato con il sole ai primi di luglio. Da qualche giorno nelle ore che precedono l'alba la si può ammirare in cielo, mentre …

