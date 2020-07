Colto in flagranza di reato, arrestato 38enne (Di mercoledì 8 luglio 2020) Roma – Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Fidene-Serpentara, diretto da Fabio Germani, unitamente agli agenti del commissariato Vescovio, diretto da Manuela Rubinacci, sono intervenuti per una segnalazione di furto in atto in via Suvereto. Un inquilino del secondo piano dello stabile, ha riferito agli agenti di aver udito alcuni rumori e di essersi affacciato dal balcone dove ha visto un uomo arrampicarsi sui tubi del gas del palazzo da dove ha raggiunto il primo piano ed e’ entrato in un appartamento per rubare. Gli agenti arrivati sul posto hanno sorpreso l’uomo all’interno dell’abitazione che, alla vista dei poliziotti, si e’ dato alla fuga lanciandosi dal balcone e cadendo a terra, dove e’ stato prontamente fermato dagli agenti e trasportato all’ospedale Sandro Pertini per gli accertamenti sanitari. L’uomo, un ... Leggi su romadailynews

I Carabinieri della Stazione di Brienza e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Viggiano (PZ) hanno arrestato in flagranza di reato un 24enne e deferito in stato di libertà all’Autorit ...

La polizia ha arrestato, a Castellammare in provincia di Trapani, per spaccio di droga Gianfranco Turano. L'uomo, castellammarese di 31 anni, è stato colto in flagranza. Gli agenti hanno fatto irruzio ...

