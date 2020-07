Cagliari, Giulini: «Obiettivo 40 punti. Nainggolan resta? Dipende…» (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tommaso Giulini ha parlato al termine della sfida contro la Fiorentina: le dichiarazioni del presidente del Cagliari Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il pareggio conquistato contro la Fiorentina. SALVEZZA – «Siamo arrivati a 40 punti, credo che sia giusto fare i complimenti alla squadra. Un traguardo centrato con grande anticipo e sacrifici, soprattutto dal punto di vista degli infortuni». FIORENTINA – «La Fiorentina stasera ha potuto fare cambi importanti, noi andiamo avanti sempre con gli stessi e con 6-7 giocatori fuori. I ragazzi stanno dando tutto, l’ultima gara l’abbiamo giocata contro l’Atalanta che ti spreme, oltretutto in 10 uomini per 60′. Stasera abbiamo avuto buone occasioni ... Leggi su calcionews24

internewsit : Giulini: 'Nainggolan resta a Cagliari? Non rispondo. Ecco da cosa dipende' - - FcInterNewsit : Cagliari, Giulini: 'La permanenza di Nainggolan? Oggi non so rispondere. Dipenderà dalle prossime 7 giornate' - biddiolina : #Ultimora - I pHooligans Casteddu (tifoseria di gente scarsa) strabiliati dal rigore sbagliato da #Mancosu. Lo vog… - MinaInterista : Per Nainggolan do scontata la permanenza a Cagliari, specie se Giulini fa il serio e capisce che un contributo mini… -