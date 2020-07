Bologna-Sassuolo 1-2, le pagelle di CalcioWeb: momento magico per il neroverdi, non basta Barrow [FOTO] (Di mercoledì 8 luglio 2020) Bologna-Sassuolo, le pagelle di CalcioWeb – momento magico per il Sassuolo che ha ottenuto il quarto risultato positivo, la classifica adesso è sempre più interessante, gli uomini di De Zerbi giocano un grande calcio e anche oggi l’ha dimostrato. Brutta prestazione per il Bologna che non è riuscito a sfruttare tutto il reparto offensivo. Gli ospiti, invece, sono lucidi in fase realizzativa e passano in vantaggio con un ottimo colpo dell’attaccante Berardi. Nel secondo tempo la rete che chiude definitivamente i conti con Haraslin. Finisce 1-2, in rete Barrow ma non basta. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini della ... Leggi su calcioweb.eu

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - MarcoBarzaghi : I 5 punti buttati con Sassuolo e Bologna sono da mangiarsi le mani ... lezione di vita - Gazzetta_it : Gol! Bologna - Sassuolo 0-1, rete di Haraslin L. (SAS) - lookatbald : RT @VlnN94: Bologna 1 - 2 Sassuolo Inter 1 - 2 Bologna È la vida - TuttoMercatoWeb : Il Sassuolo non si ferma più. 2-1 sul campo del Bologna: terza vittoria consecutiva -