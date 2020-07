Azzolina: "Test sierologici per il personale e 80mila assunzioni" (Di mercoledì 8 luglio 2020) La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha parlato dell’avvio del prossimo anno scolastico durante il seguito dell'audizione in Commissione Istruzione del Senato sulle iniziative post emergenza coronavirus. La ministra si è espressa favorevolmente sulla "possibilità di svolgere Test sierologici su tutto il personale, in vista dell'inizio del nuovo anno scolastico". I Test a tappeto, prosegue la Azzolina, garantirebbero "maggior sicurezza sul rientro a settembre". E non è tutto, perché la ministra ha anche comunicato di aver chiesto al ministro dell’Economia "oltre 80mila assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per l'anno scolastico 2020/2021"."A conclusione delle ... Leggi su blogo

