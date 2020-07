Atletico Madrid, Simeone euforico: “Col Liverpool fatto il salto di qualità” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Negli ultimi tempi l'Atletico Madrid ha collezionato con una certa frequenza diversi secondi posti. Piazzamenti di prestigio, che però hanno contribuito a creare la fama di squadra troppo spesso incline a mancare l'appuntamento con la vittoria. Una tendenza che i Colchoneros vogliono iniziare a interrompere, magari a partire già da questa stagione.caption id="attachment 974923" align="alignnone" width="3723" Simeone Burgos (getty images)/captionSVOLTAIl tecnico Diego Simeone è convinto che una prima svolta sia già avvenuta. Merito dell'impresa negli ottavi di finale di Champions, quando l'Atletico eliminò il favoritissimo Liverpool: "Ho visto dei miglioramenti dopo la partita con il Liverpool, i ragazzi hanno lavorato molto. Mi sono ... Leggi su itasportpress

