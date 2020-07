Terremoto oggi in Italia 7 luglio 2020: tutte le ultime scosse | Tempo reale (Di martedì 7 luglio 2020) Terremoto oggi 7 luglio 2020 Lista Ingv terremoti Ultima ora Italia Terremoto oggi Italia – Sono raccolte qui in Tempo reale tutte le ultime notizie sulle scosse di Terremoto in Italia di oggi, martedì 7 luglio 2020: trovate informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per città, regioni per regioni, ora per ora. Di seguito gli aggiornamenti in Tempo reale: Le scosse di ieri, 6 luglio Tra le scosse registrate dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nella giornata di ieri, lunedì 6 luglio, c’è quella che si è verificata alle 4,40 in provincia di Ascoli Piceno. Il sisma, di magnitudo 2.1, ha avuto come epicentro Arquata del Tronto, mentre l’ipocentro ... Leggi su tpi

Corriere : Terremoto a Siracusa, scossa di 3,7 gradi a 14 km di profondità - ninac2013 : RT @CiaoKarol: Oggi, 6 Luglio, si ricorda la Madonna del Terremoto. Scopri la storia del prodigio e recita la potente supplica: Oggi, 6 Lug… - occhio_notizie : Non accenna a fermarsi lo sciame sismico che da qualche giorno sta interessando l'Irpinia - PostBreve : Terremoto Oggi Micronesia: Sisma M6,2 epicentro 254 km N di Fais, sull’Anello di Fuoco - wam_the : Terremoto in Irpinia, i geologi: sciame da non sottovalutare. Serve programmazione -