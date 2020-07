Si riaffaccia la bufala su Teresa Fidalgo con il messaggio WhatsApp (Di martedì 7 luglio 2020) Non se ne parlava da un po', ma oggi 7 luglio sembra essere nuovamente attuale il messaggio WhatsApp incentrato sulla storia di Teresa Fidalgo. Per chi non lo sapesse, si tratta di un video storico che gira in rete, con il chiaro intento di creare ansie e preoccupazioni tra gli utenti. Caso diverso, dunque, rispetto a quello della peste bubbonica che abbiamo avuto modo di esaminare nei giorni scorsi e che a conti rappresenta una minaccia sì circoscritta, ma allo stesso tempo da monitorare con attenzione. La storia di Teresa Fidalgo finita nei messaggi WhatsApp In particolare, la storia di Teresa Fidalgo ci parla di una ragazza che una notte stava girando a piedi, senza una meta in una strada isolata. Il video è stato registrato da tre ragazzi in auto, che ad un certo punto decidono di fermarsi e di darle un passaggio. La giovane appare disorientata e poco prima di ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : riaffaccia bufala Si riaffaccia la bufala su Teresa Fidalgo con il messaggio WhatsApp OptiMagazine