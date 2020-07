Scomparsa e trovata nuda nel bosco: stuprata e picchiata fino alla morte (Di martedì 7 luglio 2020) Rapita mentre giocava con gli amici è stata stuprata e picchiata nel bosco dove è morta: il suo aggressore aveva solo 27 anni. Salome Segura Vega è stata stuprata e picchiata a morte a soli 4 anni da un 27enne che lavorava nella fattoria dei genitori: lui la guardava crescere ogni giorno e intanto elaborava … L'articolo Scomparsa e trovata nuda nel bosco: stuprata e picchiata fino alla morte proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Morto Nick Cordero, l'attore combatteva da mesi con il coronavirus Non ce l'ha fatta l'attore Nick Cordero, 41 anni, morto dopo più di 90 giorni di ricovero in un ospedale di Los Angeles. Dal 30 marzo ...Roma, 7 lug. (askanews) - A "Chi l'ha visto" si torna a parlare del caso di Marco Vannini, il giovane ucciso mentre si trovava a casa della fidanzata a Ladispoli. Sta per iniziare infatti il processo ...